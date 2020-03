Covid-19: la solidarietà corre via web anche dall’Argentina

La solidarietà ai tempi del Coronavirus corre online e cinge in abbraccio tutto il mondo. E’ così che un cittadino argentino, i cui bisnonni erano originari di San Severino, ha deciso di inviare un messaggio di solidarietà a tutta la comunità settempedana.

Tramite email Marcos Paludi ha scritto al sindaco Rosa Piermattei un toccante testo: “Parlo italiano, anche se non ho ancora la cittadinanza, e considero l’Italia la mia patria. I miei bisnonni paterni erano Enrique Paludi e Julia Polveraro. Data la situazione che sta attraversando il popolo italiano tutto, io e la mia famiglia ci mettiamo a disposizione per poter essere utili e aiutarvi da qui. Vivo vicino alla città di Cordova. Vi inviamo un grande abbraccio sperando che presto si superi questa situazione”.