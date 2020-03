Covid-19, Assem: “Acqua erogata è priva di contaminazione”

L’Assem SpA comunica che, nell’ambito delle misure previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure atte al contenimento del contagio da Covid-19, unitamente a quanto disposto dalle ordinanze e disposizioni dettate dagli Enti competenti, ha prontamente provveduto ad adottare misure aziendali finalizzate a garantire la continuità dei servizi erogati nel rispetto della tutela del proprio personale e di tutti gli utenti serviti.

In particolare si rende noto che lo Sportello clienti di viale Eustachio n. 85 sarà aperto al pubblico esclusivamente su appuntamento fino al 25 marzo 2020. A tal fine si prega di contattare il numero verde 800 550960 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. I nostri operatori saranno disponibili per fornire tutte le informazioni riguardanti i servizi gestiti o a concordare un appuntamento qualora necessario.

Come ribadito dallo stesso Ministero della Salute si precisa che “le acque di rubinetto sono certamente sicure rispetto ai rischi di trasmissione del Covid 19” e che “le corrette pratiche di depurazione sono efficaci nell’abbattimento del virus”.

Per quanto riguarda i distributori di acqua situati a San Severino e a Castelraimondo si informa che l’acqua erogata è sottoposta alla disinfezione costante a mezzo raggi ultravioletti e pertanto priva di qualsiasi contaminazione. Inoltre le postazioni di erogazione sono poste ad una distanza tale da garantire almeno un metro tra i fruitori. Ovviamente i distributori sono ubicati in luoghi aperti ed accessibili al pubblico e pertanto gli utilizzatori sono tenuti a rispettare tutte le norme comportamentali previste dalla normativa per il contenimento del contagio. A maggior tutela dell’utenza, l’Assem SpA ha intensificato già da diversi giorni la pulizia delle superfici esterne del distributore garantendo due interventi al giorno.

Auspicando che gli sforzi messi in atto e la collaborazione di tutti ci consentano di superare al meglio anche questa situazione di emergenza, l’Amministrazione di Assem ringrazia vivamente la direzione aziendale e tutti i dipendenti e collaboratori per la professionalità e la responsabilità con cui ogni giorno operano per garantire ai nostri utenti la continuità e la qualità dei servizi erogati.