Contrammobilita s.c.p.a. , società di gestione del servizio di Trasporto pubblico locale extraurbano e urbano per il bacino di Macerata comunica che anche in questo momento di difficoltà i servizi sono attivi e che a partire da lunedì 16 marzo saranno avviati gli orari come da disposizione della Regione Marche.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni sono disponibili on line: contram.it, contrammobilita.it, sulla pagina Facebook: Contram servizi, al numero verde 800 037 737.