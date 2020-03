Covid-19: girano in cinque nell’auto, fermati nella notte

In questi giorni i Carabinieri della Compagnia di Tolentino stanno eseguendo, nel corso dei servizi di perlustrazione del territorio, controlli alla cittadinanza e agli esercizi pubblici allo scopo di verificare che venga rispettato quanto previsto dal Dpcm sull’emergenza Coronavirus, spesso aiutando la popolazione a compilare la prevista autocertificazione, la quale non deve essere intesa come una sorta di “giustificazione a uscire”, bensì come strumento di dichiarazione del proprio stato di salute e come documento utile alle Forze dell’ordine per le successive verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Ebbene, nella sola giornata di ieri – venerdì 13 marzo – i militari dell’Arma hanno denunciato 11 persone ai sensi dell’art. 650 del Codice penale perché non si sono attenuti a quanto ordinato dai vertici istituzionali. In un primo caso a San Severino, la scorsa notte, una pattuglia della Stazione settempedana ha fermato una macchina con a bordo cinque giovani. Il conducente ha riferito ai Carabinieri che avevano trascorso la serata insieme cenando a casa sua e che li stava riaccompagnando, uno ad uno, alle rispettive abitazioni.

Nel pomeriggio invece, a Tolentino, un’altra pattuglia della locale Stazione ha fermato un’autovettura con a bordo tre giovani del posto che stavano “passeggiando” in macchina.

Questi comportamenti sono irrispettosi della legge – quindi censurabili ex art. 650 C.p. – ma soprattutto creano un vero e proprio rischio sia per la salute degli stessi contravventori sia per la nostra collettività.