Covid-19, appello Avis: ‘Non fermiamo donazioni di sangue’

“Non fermiamo le donazioni di sangue”. E’ questo l’invito del presidente dell’Avis di San Severino, Anelido Appignanesi, di fronte al calo di donazioni che si sta registrando in tutt’Italia a seguito delle restrizioni imposte per arginare l’emergenza Coronavirus. “Faccio eco agli appelli già lanciati dall’Avis nazionale – dice Appignanesi – assicurando che pure all’ospedale settempedano, dove si trova il nostro Centro di raccolta, le donazioni possono essere fatte in assoluta sicurezza, grazie a tutte le cautele assunte in questi giorni. Inoltre, ricordo che è permesso lo spostamento da casa di qualsiasi donatore che si rechi al Centro trasfusionale per compiere questo gesto”. Centro aperto a San Severino ogni mercoledì, nonché il secondo e l’ultimo sabato di ogni mese. Donare sangue è fondamentale ogni giorno, anche e soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria.