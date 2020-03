Spesa e farmaci a casa con Croce rossa e Protezione civile

Il gruppo giovani della Croce rossa di San Severino comunica che da domani, sabato 14 marzo, è attivo il servizio di “farmaci a domicilio” per anziani, persone fragili e immunodepressi. Basta chiamare la propria farmacia per concordare la consegna che sarà poi effettuata dai volontari della Cri. Il servizio è gratuito, ma il costo dei farmaci è a carico dei richiedenti. Per informazioni e contatti chiamare il numero verde 800 065510, attivo 24 ore su 24. La consegna dei farmaci avverrà nelle fasce orarie 12-13.30 e 18-20.

Da lunedì 16 marzo, invece, inizierà il servizio della “spesa a domicilio” a cura dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile, pure questo riservato alle persone anziane che non possono uscire per acquistare i beni di prima necessità. Supermercati ed esercenti del settore alimentare hanno aderito all’iniziativa e sono pronti a fornire la loro collaborazione.

Come funziona? Gli interessanti chiamano il negozio di fiducia, concordano la spesa, poi telefonano alla Protezione civile che, con i propri volontari, provvederà a consegnare a domicilio quanto da loro richiesto. Il numero di telefono è il 333 6116712.

E’ bene essere prudenti e soprattutto rispettare le norme in vigore, perché il Covid-19 avanza inesorabilmente anche dalle nostre parti.

Il Gores delle Marche nella giornata di oggi (venerdì 13 marzo) ha purtroppo registrato 9 nuovi decessi: si tratta di 7 uomini e 2 donne. Salgono così a 36 le vittime del Coronavirus nella nostra regione. Gli uomini sono deceduti a San Benedetto (81 anni), Pesaro (85 anni), all’ospedale Marche Nord (92, 84 e 72 anni), al Torrette di Ancona (80 anni) e a Urbino (76 anni). A Urbino si sono spente anche le due donne (89 e 94 anni). Tutti avevano patologie pregresse.

Per quanto riguarda i contagi, oggi pomeriggio i casi positivi erano saliti a 48 nella provincia di Macerata contro i 32 di ieri, giovedì 12 marzo.