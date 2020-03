Settempeda Boys, raccolta fondi per l’emergenza Covid-19

Le buone azioni vengono fatte dai cuori generosi. Come quelli che pulsano nei petti dei volenterosi sostenitori della Settempeda, che si sta rialzando dopo diversi anni di beghe societarie culminati nella discesa agli inferi della 2^ Categoria succeduta a brillanti stagioni in Promozione con punte in Eccellenza e che prima dell’emergenza Coronavirus stava lottando con la formazione maggiore nei piani alti del girone C di 1^ Categoria. I Boys, gli Ultras biancorossi, che non hanno mai lasciato soli i propri beniamini nella buona e soprattutto nella cattiva sorte, hanno avuto un’idea lodevole nel momento in cui il “nemico” comune non è l’avversario di turno in campionato, bensì il Covid 19. Hanno deciso di creare una campagna GoFundMe, cioè di organizzare una raccolta fondi per dare una mano a chi sta lottando quotidianamente con il Coronavirus a rischio della propria incolumità. «Chiusi in casa, senza avere un granché da fare – hanno postato su facebook i volenterosi tifosi settempedani -, abbiamo cercato di pensare ad un’idea per poter contribuire ad aiutare anche noi il nostro paese in questo momento difficile. Non siamo personale medico, né sanitario. Non possiamo contribuire con il nostro tempo, né con la nostra professione, ma possiamo provarci con la nostra passione. Ed allora se il pub è chiuso – scrivono in vernacolo semiserio -, in trasferta non si va, con sti soldi che ce dovemo fa? Daje rega! Aiutiamo – qui il tono dei Boys torna serio – l’ospedale di Camerino. Offriamo la nostra vicinanza a chi nella nostra città non si può fermare, a chi deve e dovrà lavorare giorno e notte per bloccare questo maledetto virus. Facciamolo insieme». È sufficiente un piccolo contributo per sentirsi parte di una battaglia comune. L’obiettivo è approdare a quota 5.000. Perché no?

L. M.