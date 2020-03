I libri liberano la mente dal Coronavirus… #ioLEGGOacasa”

#ioLEGGOacasa

In questi giorni un po’ particolari, in cui magari stiamo riscoprendo la lentezza del tempo e il calore della casa, perché non riscoprire anche il valore della lettura e la compagnia che può farci un buon libro?

Per questo vi chiediamo: qual è il vostro libro del cuore? Quello che tenete sul comodino, perché non può stare in mezzo agli altri, perché ogni tanto sentite il bisogno di aprirlo, sfogliarlo e sbirciarlo? Insomma, quello che consigliereste di leggere assolutamente una volta nella vita.

Attendiamo le vostre risposte, accompagnate, se volete, dalle ragioni per cui “quello è diventato il vostro libro”… chissà, magari potrà diventare anche il libro di qualcun altro!

Buona lettura a tutti!

Uno dei “miei” libri (ce ne sono tanti!) è Qualcuno con cui correre di David Grossman, un potente romanzo di formazione per ragazzi… e non. Anzi, penso che attraverso questo libro gli adulti potrebbero (ri)scoprire la generosità, la forza e il coraggio di cui i giovani sono capaci e sorprendersi di fronte a tanta grandezza. L’ho letto tanti anni fa, ma resta lì, nella mia testa pronto a saltare fuori ogni volta che qualcuno mi chiede: che libro mi consiglieresti di leggere? Ecco fatto.

Michela Ciciliani

Potete inviare il vostro suggerimento e commento all’indirizzo michela.ciciliani@gmail.com oppure sui canali social in cui è presente Il Settempedano, Facebook e Instagram.