Covid-19: “Lontani, ma vicini”, in azione i bimbi dell’Infanzia

Nel groviglio di emozioni alle quali siamo sottoposti in questo periodo, la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, Lauretta Corridoni, assieme alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia dei plessi “Luzio”, “Gentili”, “Virgilio” e Cesolo, nell’ottica delle iniziative ipotizzate per la didattica a distanza riferita agli alunni dai 3 ai 6 anni, ha previsto azioni di supporto e di vicinanza virtuale con proposte ludico-didattiche specifiche per l’età dei piccoli alunni.

Mediante un appuntamento a distanza, i bambini e le bambine – ciascuno nella propria abitazione, in linea con il messaggio “#io resto a casa e…” – sono invitati nei pomeriggi di sabato 14, sabato 21 e sabato 28 marzo, nonché di sabato 4 aprile, alle ore 16, a compiere tutti la stessa consegna: un disegno, una ricetta, la lettura di una storia, una canzone per essere ” lontani, ma vicini”.

La linea trasversale della socializzazione in allontanamento fisico vuole accomunare un pensiero positivo di cura, che sia pieno di speranze non solo per i piccoli, ma anche per gli adulti, nella certezza che presto tutto tornerà alla normalità.

Questa bella iniziativa comincerà domani – sabato 14 marzo – con la realizzazione di tanti disegni che i bambini dovranno poi esporre alle finestre o ai balconi delle loro abitazioni.