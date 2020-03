Covid-19: la Fondazione Carima dona un ecotomografo

In questo momento così delicato e complesso di emergenza sanitaria nazionale, che produrrà inevitabilmente serie conseguenze economiche e sociali per l’intero Paese, la Fondazione Carima si mette a disposizione del territorio maceratese, credendo necessario ogni nostro che possa sostenere le molte e lodevoli iniziative di contrasto e di risposta all’epidemia da Coronavirus.

“Il sistema sanitario della nostra provincia è di grande livello – dichiara la presidente Rosaria Del Balzo Ruiti – e sta operando uno sforzo straordinario per affrontare l’emergenza del coronavirus; il personale medico e sanitario, impegnato in una battaglia senza sosta combattuta in condizioni spesso proibitive e mettendo a rischio la propria salute, ha bisogno del pieno sostegno e della massima collaborazione da parte di tutte le Istituzioni del territorio”.

Da qui la decisione, con una delibera di grande civiltà presa d’urgenza dal Consiglio di amministrazione, di accogliere la richiesta dell’Asur Marche e dell’Area Vasta 3 di Macerata di donare all’ospedale di Camerino un ecotomografo di alta fascia, del valore commerciale di oltre 60 mila euro, per fronteggiare le molteplici e sopraggiunte necessità conseguenti al diffondersi del Covid-19. Il macchinario è stato già consegnato all’Unità operativa di Diagnostica per immagini del primo Covid-Hospital provinciale, dove il dottor Maurizio Lucarelli – settempedano – è impegnato in prima linea come dirigente medico responsabile.

“In una situazione di grande difficoltà – prosegue la presidente Del Balzo Ruiti – abbiamo avvertito con forza l’esigenza di dare alla popolazione una risposta rapida ed efficace per contrastare l’emergenza epidemiologica in atto, concertando l’intervento con la Direzione Asur Marche Av3 come facciamo ormai da anni in ambito sanitario. Non mancheremo, inoltre, di essere vicini agli Enti no profit che a vario titolo stanno collaborando mettendo in campo misure straordinarie per mitigare gli effetti del virus. La Fondazione Carima c’è e ancora una volta intende dimostrare la propria vicinanza alla sua comunità di appartenenza”.

“È un messaggio di generosità, concretezza e unione quello che arriva dalla Fondazione Carima – ha detto il direttore dell’Area vasta 3, Alessandro Maccioni – ma è anche l’ennesima conferma di un rapporto di massima collaborazione che ci ha permesso negli ultimi anni di realizzare interventi mirati di costante innovazione dei presidi terapeutici e diagnostici a disposizione dei cittadini. Donazione che va anche ad incoraggiare le azioni che la Regione, l’ASUR e l’Area Vasta 3 hanno intrapreso in questo momento di massima emergenza”.