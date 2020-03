Covid19, Centro medico Blugallery chiuso dal 14 al 21 marzo

Il Centro medico Blugallery di San Severino, dopo aver deciso la riduzione del proprio orario di apertura (fino al 3 aprile, orario 9 – 18) a seguito delle recenti disposizioni governative messe in atto a livello nazionale per contrastare la diffusione del Coronavirus, comunica all’utenza che sospenderà la propria attività diagnostica e ambulatoriale da sabato 14 marzo a sabato 21 marzo 2020 per adottare i prescritti provvedimenti di sanificazione introdotti dal Dpcm dell’11 marzo scorso, garantendo tuttavia l’attività di prenotazione e di segreteria al numero di telefono 0733 639051 e via email all’indirizzo centromedicoblugallery@gmail.com.

La scelta adottata di procedere alla sospensione dell’attività diagnostica e ambulatoriale è stata assunta con sacrificio dalla proprietà e dalla direzione sanitaria del Centro, ma allo stesso tempo si è resa necessaria per garantire la massima sicurezza ai nostri operatori per lo svolgimento del proprio lavoro e all’utenza che si reca all’interno della struttura per le prestazioni richieste.

Il Centro medico Blugallery, nei prossimi giorni, fornirà tutte le opportune informazioni in merito alla riattivazione delle prestazioni diagnostiche e ambulatoriali in stretta aderenza alle normative vigenti per continuare ad assicurare alla propria utenza i prescritti standard di sicurezza.