CoronArt: è il concorso della Diocesi per superare il virus

Carissimi bambini e bambine, ragazzi e ragazze, chi vi scrive è il vostro vescovo Francesco Massara. Anche io in questi giorni ho deciso di obbedire a quanto l’Italia ci chiede, cioè #iorestoacasa a motivo del CoronaVirus. Ma rimanendo a casa non smetto di pensare a tutta la gente della Diocesi di Camerino-San Severino e di Fabriano-Matelica e penso anche a voi bambini della Primaria e ragazzi delle Medie. Pensando che la scuola è chiusa; a sport non ci si può andare; e anche il tuo parroco non può accoglierti in parrocchia per il catechismo e la messa, ho detto: ma io cosa posso fare per tutti questi bambini e ragazzi? Poi mi è venuto in mente: un bellissimo concorso con anche dei premi da condividere con i tutta la tua famiglia.

Ti propongo un concorso dal nome CoronArt, cioè l’arte di vincere e superare questo brutto virus. Vi faccio 3 domande alle quali voi potete rispondere con disegni, poesie, musica, video e poi inviarmeli tramite foto o video alla mia email. Hai tempo fino al 3 aprile per realizzare tutto e inviarmi ogni cosa, ed io il giorno di Pasqua, giorno della Resurrezione di Gesù, renderò pubblica la classifica dei primi 5 classificati. Sia io che un’esperta giuria osserveremo uno ad uno tutti i vostri lavori, e cercheremo di capire chi meglio di voi ha risposto al mio concorso.

Il disegno, la poesia, il brano musicale e il video si devono concludere con una preghiera che tu e solo tu puoi e vuoi fare a Gesù in questo momento del #iorestoacasa.

Siete pronti per le 3 domande? Potete sceglierne una, due oppure tutte e tre, come meglio volete.

1. Cosa vorresti dire o vorresti fare per chi sta lavorando per il bene della nostra salute e dell’Italia? (medici, infermieri, scienziati, tutte le forze di polizia, ecc…)

2. Quale sarà la prima cosa che farai appena finisce questo momento del #iorestoacasa?

3. Cosa possiamo fare io, te e tutte le persone del mondo perché tutto questo non avvenga più?

Premierò i migliori 5 lavori con dei buoni spesa che la tua famiglia potrà spendere nei negozi che t’indicherò al momento della vittoria in base al Comune di residenza dei vincitori: 1° posto Buono da 300 euro, 2° posto Buono da 250 euro, 3° posto Buono da 200 euro, 4° posto Buono da 150 euro, 5° posto Buono da 100 euro.

Se hai bisogno d’info scrivi un WhatsApp al numero 339 7325392 e invia i tuoi lavori alla mail vescovocoronart@gmail.com.

Allora cosa aspetti? Mettiti subito all’opera perché sono proprio curioso di vedere o sentire il tuo capolavoro. Buon lavoro!

Il vescovo Francesco Massara