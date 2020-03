Coronavirus, chiusi negozi e bar in tutt’Italia

Il Governo vara nuove misure restrittive per fronteggiare il contagio del coronavirus in Italia.

Ha spiegato in diretta Facebook il premier Giuseppe Conte, elencando le nuove disposizioni: “Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti. Chiudono i negozi, i bar, i pub e i ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio. Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi. Saranno garantite, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività”.

“Non è necessario fare nessuna corsa per acquistare il cibo: i negozi di alimentari restano aperti”, è l’appello di Giuseppe Conte.

Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione: le industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Si incentiva la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili”.

Idraulici, meccanici, pompe di benzina resteranno aperti. Anche gli artigiani rimangono operativi. Sono infatti considerati servizi essenziali.

Farmacie, edicole, stampatori e tabaccai resteranno aperti, così come banche, servizi finanziari e assicurativi, uffici postali.

Servizio in aggiornamento.