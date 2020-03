Associazione Help apre uno Sportello di ascolto e supporto

L’Associazione Help Sos salute e famiglia apre uno Sportello di ascolto e supporto gratuito presso l’ospedale di San Severino, vicino all’ambulatorio per le vaccinazioni. Si tratta di un servizio rinnovato – rispetto a quanto già proposto dall’associazione – per offrire consulenza alle famiglie rispondendo alle più svariate problematiche e cercando di individuare insieme le soluzioni migliori. Lo Sportello sarà operativo a partire dalla prossima settimana e fruibile al pubblico ogni martedì, dalle 15.30 alle 17.30 e ogni venerdì dalle 10 alle 12. In particolare per il martedì occorre prenotare un appuntamento telefonando al numero 320 1888318, mentre il venerdì l’accesso è libero.

Sono stati già calendarizzati i primi incontri con gli esperti: il 17 e il 31 marzo saranno a disposizione (gratuitamente) gli avvocati Cristina Servi e Francesca Meschini; il 20 marzo sarà presente il dottor Paolo Francesco Perri, pediatra; mentre il 27 marzo sarà la volta dell’ostetrica Eleonora Foglia. Successivamente sarà reso noto il programma di aprile; e così via mese per mese.

Collaborano con lo Sportello anche la dietista Elisa Pelati, la quale sarà presente tutti i venerdì, e la psicologa clinica Tecla Caiazzo dello studio di psicologia “Pegaso” diretto dal dottor Alessandro Suardi. Quest’ultima sarà disponibile allo “Sportello” il 17 e il 31 marzo.