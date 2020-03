Coronavirus, uffici comunali aperti ma solo su prenotazione

Il Comune ha messo in atto una serie di precauzioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus, così come disposto da specifici provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, cercando di limitare i disagi per i cittadini.

L’ente ha scelto di mantenere il regolare orario di apertura degli uffici ma per garantire la sicurezza di tutti ed evitare sovraffollamenti o aggregazioni di persone agli sportelli, l’apertura al pubblico è organizzata dietro prenotazione telefonica: ufficio Protocollo 0733641229 o 0733641230, ufficio Servizi sociali 0733641304 o 0733641306; ufficio Sisma 0733641400, Polizia locale 0733641250, Anagrafe 0733641216, 0733641256, 0733641288, ufficio Urbanistica 0733641310, ufficio Cultura 0733641303, ufficio Tributi 0733641221 o 641222, ufficio Patrimonio 0733641219 o 0733641254, ufficio Segreteria 0733641212 o 0733641211, ufficio Appalti e contratti 0733641261, ufficio Sindaco 0733641298, ufficio Attività produttive 0733641410, ufficio Manutenzioni 0733641302.

Negli uffici pubblici sono stati installati dispositivi per regolare gli accessi uno alla volta e comunque per far rispettare le distanze di sicurezza.

L’Amministrazione comunale ricorda che i cittadini residenti nel Comune di San Severino possono richiedere le certificazioni online, evitando code e attese e senza andare nelle sedi dei vari uffici.

I cittadini dovranno tenere una distanza di almeno un metro tra loro e l’addetto allo sportello; all’interno dei locali è disponibile un dispenser di igienizzante per le mani. I cittadini riceveranno le opportune indicazioni all’arrivo negli uffici, dovranno compilare e consegnare la modulistica seguendo le procedure.

In alcuni uffici gli utenti esterni saranno ricevuti solo previo filtro operato dal personale addetto alla ricezione.

È possibile inviare richieste di certificati anche tramite Pec all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it

Intanto, da parte sua, il direttivo della Pro loco di San Severino ha deciso di ridurre l’orario di apertura dell’ufficio in Piazza del Popolo. Da oggi (mercoledì 11 marzo) rimarrà aperto solo dalle ore 9 alle ore 12, dal martedì al sabato.