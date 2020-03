Coronavirus, cresce il numero dei contagiati: 17 in provincia

Il Gores delle Marche ha comunicato i dati aggiornati alle ore 12 di oggi, mercoledì 11 marzo. Fino a questo momento non sono stati registrati decessi. Si registra invece il primo caso positivo ad Ascoli Piceno. “Le curve epidemiologiche – afferma il presidente Ceriscioli – ci indicano la direzione dei prossimi giorni: stiamo andando verso il raddoppio dei casi. Sarà una settimana di trincea e noi continuiamo a lavorare perché la sanità sia pronta. Invito di nuovo tutti i cittadini a osservare strettamente le indicazioni per contenere il contagio. Ringrazio di cuore tutti gli operatori della sanità che in questi giorni stanno svolgendo un lavoro straordinario. E’ dura, ma tutti insieme ce la facciamo”.

I campioni positivi nelle Marche sono 479. La regione conta già 18 decessi. In provincia di Macerata i casi di Coronavirus arrivano a 17, più 6 rispetto a ieri (martedì 10 marzo). Nell’area dell’Unione montana di San Severino si registravano – a ieri – 1 caso ad Apiro, 3 a Cingoli e uno a Pioraco.

Il presidente Luca Ceriscioli ha dichiarato che ci attende una settimana cruciale perché i numeri accelerano con una progressione impressionante. L’unico modo per non collassare il sistema sanitario, risparmiando così molte vite umane, è quello di rispettare le indicazioni date dal Governo nell’ultimo Decreto, pubblicate anche da Il Settempedano. Bisogna limitare al massimo i contatti.

Aggiornamento Gores delle ore 18.

Sono morte oggi pomeriggio altre quattro persone nelle Marche, tre uomini e una donna negli ospedali di Marche Nord e Urbino. Salgono così a 22 i decessi per Coronavirus nella nostra regione.