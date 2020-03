Il mondo del basket in lutto per la morte di “Neno” Grillo

Aveva festeggiato da pochi mesi con i coetanei l’approdo alla soglia degli 80 anni con il consueto buon umore. Poi, il suo fisico, già minato da una malattia, si è progressivamente arreso. Si è spento stamane, all’ospedale Bartolomeo Eustachio, l’ex finanziere Nazzareno Grillo, colonna portante del Direttivo della Sab Basket dove ha svolto le mansioni di cassiere ed economo, tra lo sconforto dei tanti che l’avevano conosciuto e potuto apprezzare per le sue doti di onestà, professionalità e magnanimità. «L’abbiamo conosciuto pochi anni dopo la fondazione del nostro sodalizio cestistico che si avvia a festeggiare il 40° – ricorda il dirigente della Rhütten Basket e proprietario del Ristorante albergo Due Torri, Paolo Severini -, quando iniziò a giocare con noi suo figlio Guido. Sono passate le stagioni, si sono succeduti allenatori e giocatori, eppure Nazareno è rimasto sempre al suo posto. Con la sua scomparsa ci viene a mancare una colonna portante nella nostra società. È stato un piacere averlo avuto costantemente al nostro fianco. Ora “Neno” è andato a fare i conti in cielo». Domani, mercoledì 11 marzo, alle 15 la benedizione della salma alla morgue dell’Eustachio, dopodiché la cremazione. Grillo lascia la moglie Irma, il fratello Ercole, i figli Guido, ex cestista, e Marco, già calciatore e motocrossista e i nipoti Nicolò, attualmente nel roster della formazione maggiore della Rhütten Basket, Edoardo, pallanotista, e Riccardo, giovane giocatore di basket anche lui, tutti amanti dello sport.

L. M.