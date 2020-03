Stop al calcio dilettanti fino al 3 aprile: ai box pure Settempeda 1^ squadra e calcetto C2

La Lega nazionale dilettanti, assieme a tutti i presidenti dei Comitati regionali della Figc, compreso quello delle Marche, si è riunita oggi a Roma per discutere le misure di emergenza imposte dal Coronavirus e scritte sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri domenica 8 marzo. La scelta, come si immaginava, è stata drastica: tutto sospeso. Niente partite dalla serie D alle scuole calcio fino al prossimo 3 aprile. Domani, intanto, in Ancona il presidente Cellini ha convocato il consiglio marchigiano per riferire nei dettagli quanto deciso a Roma e per provare a riprogrammare, qualora si dovesse ripartire, la stagione in corso.

Alla luce di ciò la Polisportiva Serralta ha deciso la sospensione degli allenamenti anche della prima squadra della Settempeda, che milita agli ordini di mister Ruggeri in 1^ Categoria, e del Serralta calcio a 5 di serie C2. E questo con effetto immediato fino a nuove comunicazioni.