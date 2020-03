Coronavirus, esequie strettamente private per Don Buglioni

L’emergenza legata al Coronavirus e le restrizioni impartite dal Governo – proprio ieri (domenica 8 marzo) – su tutto il territorio nazionale per cercar di contenere al massimo il diffondersi del Covid-19 impediranno – domani, martedì 10 marzo – lo svolgimento di una cerimonia pubblica per le esequie di don Gilfredo Buglioni. La tumulazione avverrà in forma strettamente privata al cimitero di Osimo. “Peraltro non sappiamo ancora quando arriverà il feretro del nostro caro zio – dice la nipote del sacerdote, Adriana Buglioni – perché a Bergamo ora è tutto bloccato e, dopo la celebrazione del rito funebre all’interno della Casa orionina in cui era ospite, non potrà esserci comunque null’altro di pubblico in questo momento a Osimo. Abbiamo ricevuto tanti messaggi di cordoglio dagli amici di San Severino, e non solo; li ringraziamo ancora, uno per uno, e non appena sarà possibile faremo una cerimonia commemorativa aperta a tutti, comunicandolo anzitempo anche attraverso il vostro giornale”.