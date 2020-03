Ospedale di Camerino svuotato per il Covid-19: degenti trasferiti pure a San Severino

La Regione Marche, su indicazione del Ministero della Salute, attiverà unità ospedaliere riservate solo ai pazienti affetti da Coronavirus: cinque, una per provincia. A Fano per il pesarese, al Torrette di Ancona, a San Benedetto per l’ascolano, a Fermo e, per quanto riguarda il territorio maceratese, all’ospedale di Camerino, dove ci sono già il reparto di terapia intensiva e la Rianimazione con 8 posti letto che, secondo l’intenzione dell’Asur Marche, diventeranno in poco tempo 24.

Con questa decisione, presa nella giornata di oggi (domenica 8 marzo), ma da ratificare con una delibera della Giunta regionale (attesa per lunedì 9 marzo), il presidio camerte viene praticamente svuotato perché dovrà servire solo al ricovero e al trattamento dei casi positivi al Coronavirus.

Ne consegue che gli attuali degenti vengono trasferiti a Macerata e San Severino. Dunque, l’ospedale settempedano – collegato a doppio filo con quello di Camerino – deve prepararsi ad accogliere un bel numero di pazienti, in particolare della Medicina e dalla Cardiologia. E’ previsto già in queste ore il trasferimento di oltre una quindicina di malati. Si prevede il pieno ripristino del quarto piano (dove un tempo c’era l’Ostetricia) e si attendono ulteriori indicazioni per far fronte all’emergenza.

Nella giornata di lunedì 9 marzo seguiremo gli sviluppi della situazione fornendo aggiornamenti su questa novità così importante per il nostro territorio e per l’intero entroterra.