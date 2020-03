Il ‘Cas’ di gennaio a 690 nuclei familiari per 512 mila euro

Il Comune informa che è in pagamento il Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di gennaio 2020. Sono 690 i nuclei familiari destinatari del contributo che, complessivamente, ammonta a 512.835 euro.

Intanto si registra il rientro a casa dopo le scosse di terremoto dell’ottobre 2016 per proprietari e occupanti di quattro abitazioni in un immobile di via Cesare Battisti. Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha firmato in queste ore la revoca dell’Ordinanza di inagibilità con la quale aveva dichiarato non utilizzabile lo stabile. Al termine dei lavori di riparazione dei danni, finanziati con un contributo di 245 mila euro da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, è arrivato il provvedimento che autorizza il rientro a casa dei nuclei familiari residenti.

Il sindaco inoltre ha firmato la revoca di un’altra ordinanza che riguardava un edificio in via Leonardo da Vinci. Lo stabile, un villino unifamiliare, è tornato di nuovo agibile grazie a opere di rafforzamento finanziate per un importo di 110 mila euro.

Il Comune, infine, ricorda che entro il 18 marzo 2020 tutti i componenti maggiorenni dei nuclei familiari beneficiari del Contributo per l’autonoma sistemazione, dovranno presentare agli uffici comunali la dichiarazione relativa alla specifica condizione attestante la permanenza dei requisiti per beneficiare del sussidio secondo le modalità e i tempi previsti dall’Ordinanza n. 614/2019.

Per informazioni si può contattare l’Ufficio Servizi sociali in piazza del Mercato (servizisociali@comune.sanseverinomarche.mc.it); telefono 0733 641304; nei giorni e orari di apertura al pubblico (martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle ore 13).