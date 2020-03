La Contram attenta alla sicurezza di passeggeri e dipendenti

Contram SpA è sempre attenta alla sicurezza del proprio personale e dei passeggeri e in questo particolare momento lo è ancora di più. Fin dalle prime notizie di focolai di Coronavirus in Italia, giunte il 21 febbraio scorso, la società ha consegnato ai propri dipendenti un kit composto da mascherine facciali (tipo chirurgico o di modello superiore in quanto a sistema di filtraggio), sacchetto igienico, gel disinfettante e guanti monouso. Inoltre, in questi giorni in cui tali presidi sono difficilmente reperibili dai fornitori italiani, l’azienda si è spinta fino in Olanda e in Belgio con due suoi dipendenti – il settempedano Marco Moscatelli e Adriano Compagnucci – per acquistare uno stock di mascherine e gel igienizzante, ritirato grazie alla disponibilità e collaborazione dei propri dipendenti.

Oltre alla consegna del kit al personale, la Contram SpA si è da subito adeguata alle indicazioni date dal Ministero della salute in tema di sanificazione degli autobus e ha provveduto a una pulizia straordinaria approfondita con prodotti specifici e all’installazione a bordo degli autobus di ozonizatori che purificano e sanificano l’aria in modo automatico. La Contram dimostra così concretezza nel far fronte all’emergenza, come fatto anche con il sisma, senza però diffondere panico e avendo come obiettivo principale la sicurezza.