Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia fino a metà marzo

Scuole chiuse in tutta Italia fino a metà marzo, cioè fino a domenica 15, per far fronte all’emergenza del Coronavirus. L’ipotesi era nell’aria nelle scorse ore, ma adesso la decisione del Governo è stata definitivamente ufficializzata dal premier Giuseppe Conte e dal Ministro all’Istruzione, Lucia Azzolina.

Per le lezioni si dovrà procedere con l’attivazione e l’implementazione della didattica online a distanza, meccanismi utili a salvare l’anno scolastico anche con questa sospensione temporanea.