Coronavirus, il vescovo blocca messe e attività pastorali

Dall’arcivescovo di Camerino-San Severino, mons. Francesco Massara.

“A seguito dell’Ordinanza n. 3 del Presidente della Regione Marche, tenendo conto dell’esigenza di contribuire a contrastare la diffusione del “Coronavirus” e a tutelare la salute delle persone più fragili, in particolare anziani e bambini, si comunica quanto segue.

A partire dal 4 marzo e fino alla durata dell’Ordinanza:

1. sono sospese le celebrazioni delle messe festive e feriali;

2. i luoghi di culto rimangono aperti a condizione di adottare misure preventive adeguate per evitare assembramenti;

3. per i funerali si consente la celebrazione della messa con la sola presenza dei parenti più stretti tenendo conto delle misure previste dall’Ordinanza;

4. le benedizioni pasquali siano sospese fino alla durata dall’Ordinanza;

5. le attività pastorali siano sospese fino alla durata dell’Ordinanza stessa;

6. è opportuno mettere fuori dalle chiese un avviso relativo ai punti di cui sopra;

Esprimo tutta la mia vicinanza a quanti, soffrono a causa dell’epidemia, come pure a quanti sono impegnati a contrastarla sul piano sanitario. Invito tutti alla preghiera per invocare dalla misericordia divina il conforto del cuore e la liberazione dal male”.