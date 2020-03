“Sorrisi per l’Etiopia”: la sesta aula nella scuola di Lenda

Stanno per rientrare dall’Africa i volontari dell’Associazione Sorrisi per l’Etiopia che pure quest’anno sono andati in missione umanitaria per portare avanti i tanti progetti avviati in quel Paese nel ricordo di Alessio, Luca e Cristina. Sono una quindicina e saranno di nuovo in Italia martedì prossimo. Intanto, seppur a distanza, ci raccontano – attraverso i social e il contatto whatsapp – i momenti più toccanti della loro spedizione. A cominciare dall’inaugurazione della sesta aula nella scuola di Lenda, il villaggio che è ormai diventato “cuore e anima” dell’associazione. Qui studiano circa 400 bambini e adolescenti, i quali, per completare il loro primo ciclo di istruzione, hanno bisogno di una struttura con almeno 8 aule per la didattica. Quest’anno è “arrivata” la sesta… Ma il progetto prosegue e, con il sostegno di tanti benefattori, l’obiettivo di completare l’opera è sempre più prossimo.

Il gruppo di volontari con padre Gianni Pioli



I volontari di “Sorrisi” portano speranza e solidarietà concreta, grazie anche all’aiuto di molti settempedani, e al loro ritorno a casa ci racconteranno l’esperienza appena vissuta.