Pallanuoto Blugallery: l’Under 11 è terza nel suo girone

L’Under 11 A del Blugallery Team San Severino di pallanuoto chiude al terzo posto il proprio girone del campionato regionale. La compagine di Andrea Pierucci sale sul podio grazie a una crescita tecnica costante. Nell’ultima giornata di gare, svoltasi nella piscina di Moie, la compagine settempedana ha centrato due vittorie con Ancona e contro i padroni di casa, un sofferto pareggio con Osimo e subìto una sconfitta con i “cugini” di Tolentino. «Oggi il bicchiere è senz’altro mezzo pieno – ha detto il tecnico Pierucci -. Conosco i miei ragazzi e so che, con un po’ più di scaltrezza, avrebbero potuto anche fare meglio in fase d’attacco. Nelle partite con Ancona e Osimo abbiamo concesso troppi spazi sulle ripartenze degli avversari e, complice l’inesperienza, regalato molti palloni. Sono invece molto soddisfatto della partita – pur persa – con il Tolentino perché avevo chiesto alla squadra di non disunirsi. Difatti, i ragazzi sono rimasti sempre in partita, concentrati in difesa e aggressivi sul recupero dei palloni. L’Under 11 è un bellissimo gruppo, unito, determinato. I ragazzi si aiutano l’un l’altro e sono amici anche fuori dal campo. Tutti sono fondamentali per la crescita dell’intera squadra. A livello di singoli da rimarcare le belle prove del debuttante Stura, del portiere Bufano e del bomber Celano che, rientrato dopo neppure un mese dall’infortunio al ginocchio, è entrato in vasca con una sola settimana di allenamento senza però perdere il vizio del gol». Blugallery Under 11 A: portiere Manuel Bufano; difensori Diego Del Vecchio, Gabriele Sciapichetti, Leonardo Stura; attaccanti Riccardo Eusebi, Mattia Eleonori, capitan Riccardo Pontoni; centroboa Diego Celano.