Coronavirus, si ferma l’attività dei Teatri di Sanseverino

I Teatri di Sanseverino comunicano che a titolo cautelativo, in osservanza delle nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica coronavirus Covid-19, sono sospese tutte le attività pubbliche. La decisione avrà valore fino a nuove disposizioni da parte delle autorità competenti. Lo spettacolo “Parenti serpenti” con Lello Arena, già nel cartellone della stagione di prosa 2019/2020, previsto per mercoledì 26 febbraio è rinviato a data da destinarsi. L’incontro con lo scrittore Enrico Galiano di venerdì 28 febbraio, a Palazzo Gentili, e il recital “Anna Maria Mazzini in arte Mina” di domenica 1 marzo sono invece annullati. Per informazioni relative alla riprogrammazione degli spettacoli e al rimborso dei biglietti si prega di scrivere all’indirizzo info@comune.sanseverinomarche.mc.it. Chi aveva già acquistato il ticket per il recital su Mina può recarsi in Pro loco per ottenere il rimborso. Per le prenotazioni tramite il sito www.vivaticket.it occorrerà compilare il modulo online per richiedere il rimborso.