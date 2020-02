Coronavirus: Itis sospende iniziativa “Precedenza alla vita”

A seguito dei recenti avvenimenti legati all’emergenza Coronavirus, in via precauzionale la Dirigenza scolastica dell’Istituto tecnico tecnologico “Eustachio Divini” ha sospeso, con eventuale rinvio ad altra data, la manifestazione “Precedenza alla Vita”, in programma per il 20 e 21 marzo.

L’evento, una passeggiata in bici e a piedi, prevedeva anche la proiezione del docufilm “Gambe”, girato e diffuso in Italia dalla Fondazione Scarponi. Erano in scaletta anche un incontro con Marco Scarponi, un’esibizione di bike freestyle e altre iniziative volte alla sensibilizzazione della popolazione sull’importanza dell’attività di prevenzione e sicurezza sulle strade, con attenzione particolare a ciclisti, pedoni, disabili e anziani.