San Severino si conferma terra di centenari. Lunedì scorso, 24 febbraio, ha infatti spento la sua 102^ candelina Laura Perticarari, vedova del prof. Emilio Pizzi, docente di Applicazioni tecniche alle allora scuole medie settempedane. Domenica prossima festa bis, in casa, per la nonnina Laura con il compleanno a tre cifre, in compagnia dei suoi tre figli Anna, Giuliana e Alberto, della sorella Maria e dei cinque nipoti!

L.M.