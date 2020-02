Coronavirus, il vescovo Massara: “Sospese tutte le messe”

Ecco cosa dispone il vescovo di Camerino-San Severino, mons. Francesco Massara, in relazione all’emergenza coronavirus.

“In merito alla diffusione, anche in Italia, del contagio da virus Covid 19, ed in riferimento a quanto è appena giunto da parte della Presidenza della Regione Marche e in attesa di ricevere comunicato ufficiale della Conferenza episcopale marchigiana, si sospendano tutte le messe, le benedizioni delle famiglie e le attività pastorali dove è prevista affluenza di più persone. La Madonna, salute degli infermi, sostenga la nostra preghiera.

+ Francesco”.