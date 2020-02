Serralta, 2-0 all’Union Calcio firmato da Bernabei e Moretti

Non si ferma la striscia del Serralta che firma la seconda vittoria di fila portando a tre i risultati positivi consecutivi. Il nuovo colpo da tre punti arriva in trasferta sul campo del fanalino di coda Union Calcio. Risultato all’inglese (2-0) che conferma come i gialloblù siano ormai riusciti a trovare continuità di rendimento, compattezza e organizzazione, fattori che uniti al bel calcio giocato anche in precedenza, hanno portato prestazioni all’altezza sotto tutti i punti di vista in questo 2020. Vittoria arrivata con merito che ha premiato una condotta di gara positiva del Serralta che con un gol per tempo ha sbrigato la pratica dimostrandosi formazione matura, coesa e in costante crescita soprattutto con i tanti giovani che regolarmente vengono schierati da mister Francescangeli. Prossimo turno, in casa, impegnativo contro il Real Matelica, avversario che lotta per i playoff.

La cronaca

Va a Sant’Angelo in Pontano un Serralta consapevole della propria forza e con la giusta convinzione di poter far bene contro chiunque. Sulla carta ’impegno appare alla portata, anche perché di fronte c’è l’ultima della classe, l’Union Calcio. Pur con qualche assenza, i gialloblù cominciano con autorevolezza il match costruendo un paio di occasioni importanti, entrambe con Bernabei: nel primo caso il tiro dell’attaccante, da posizione defilata, viene intercettato dal portiere; nel secondo caso è ancora il numero uno locale ad opporsi in uscita con il corpo. In rapida successione si vedono due episodi simili nelle due aree, ovvero due probabili interventi fallosi che avrebbero potuto portare a due rigori, ma l’arbitro fa proseguire tutte e due le volte. Bella iniziativa sulla destra di Cappellacci che va alla conclusione di potenza con risposta del portiere. Il pallone torna sui piedi del numero nove che prova una soluzione diversa, un pallonetto, che finisce tra le braccia dell’estremo locale. Alla mezzora il match si sblocca. Lancio lungo di Saperdi che pesca Bernabei che una volta penetrato in area riesce a piazzare il destro nell’angolino basso del palo lontano. Serralta in vantaggio e Bernabei ancora a segno (doppietta nel turno precedente). L’inizio della ripresa è più combattuto, anche perché l’Union deve cercare di reagire per provare a riequilibrare le sorti del confronto. In questo frangente Bonifazi ha alcune chances su calcio piazzato, ma manca la precisione per impensierire il portiere avversario. I padroni di casa premono e su di un gran tiro dalla distanza è bravissimo Palazzetti a salvare il risultato con una parata degna di nota. Il portiere ospite si ripete poco dopo con prontezza andando a bloccare un tiro scaturito da una mischia in area. Il Serralta, comunque, regge trovando attenzione e grinta, non disdegnando di pungere con le ripartenze. Il finale di partita vede protagonista il neo entrato Giuliani che va a concludere al termine di una iniziativa personale. Arrivato davanti al portiere prova il tocco sotto ma la palla esce di pochissimo. Il Serralta si ritrova in dieci nel recupero per via del rosso diretto a Sene, ma i settempedani non soffrono l’inferiorità e, anzi, trovano il gol della sicurezza e della tranquillità grazie ad un contropiede avviato sulla sinistra da Giuliani che mette in mezzo per l’accorrente Moretti che spinge in porta. Raddoppio, fine dei giochi e tre punti importanti al Serralta.

FORMAZIONE: Palazzetti, Bonifazi, Baruni, Rocci, Cruciani, Saperdi, Prenga(Giuliani), Rapaccioni, Cappellacci, Moretti, Bernabei(Sene). A disp. Lovaglio, Pietrani, Foe. All. Francescangeli

Roberto Pellegrino