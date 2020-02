Rocchetta, via libera ai lavori di messa in sicurezza del ponte

Via libera dalla conferenza dei servizi, che si è tenuta (come negli incontri precedenti) nella sede istituzionale della Provincia di Macerata, agli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei ponti che si trovano su due strade provinciali dell’entroterra: la SP 180 nel tratto che riguarda il Comune di Belforte del Chienti e la SP 13/7 nella parte che interessa San Severino, in zona Rocchetta.

I rappresentanti degli enti presenti hanno preso atto dei pareri pervenuti alla seduta e hanno dato parere favorevole agli interventi da realizzare.

Si tratta di due lavori che prevedono un importo complessivo di 1.350.000 euro: adesso seguiranno le procedure di appalto e il lavoro sarà seguito dall’Anas, in qualità di soggetto attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.

In particolare, il ponte sulla strada provinciale 13/7 ha bisogno di interventi di potenziamento e di ammodernamento, sia della parte superiore che in quella delle spalle.