Tiro alla fune: Andrea Nasso ai Mondiali in Irlanda del Nord

Il settempedano Andrea Nasso, carabiniere di professione e arbitro internazionale di tiro alla fune per passione, è protagonista al Campionato mondiale indoor che da giovedì 20 a domenica 23 febbraio si disputa a Letterkenny, città importante dell’Irlanda del Nord. E’ il vice supervisore al fianco dell’olandese Gert Ratter: a loro il compito di coordinare il lavoro dei direttori di gara impegnati nella competizione, a cominciare dalle singole designazioni. Insomma, un ruolo importante ed è la prima volta che un italiano raggiunge questo livello nello sport del tiro alla fune. Nasso vanta già una certa esperienza a livello internazionale avendo arbitrato al Mondiale outdoor in Sudafrica (2018), a quello indoor in Cina (2018) e agli Europei 2019 svoltisi sempre in Irlanda.

A Letterkenny, dove prima sono in programma le sfide fra i Club, poi il torneo delle Nazionali, sentirà comunque parlare italiano. Gli azzurri partecipano alla categoria mista (4 donne, 4 uomini), mentre a livello di società sono in gara i Cobra Fermo e i Black Bull Camaiore. Fra le altre scendono in campo squadre di rango provenienti, ad esempio, da Germania, Taipei, Svezia, Giappone e Irlanda.