“2 ruote 1 motore”, pronti… via per un 2020 d’Adventure

Il gruppo “2 ruote 1 motore Adventure Fan” sta crescendo numericamente e allarga pian piano i suoi orizzonti perché è composto da un bel “mix” di appassionati e appassionate di moto, sia stradali che fuoristrada. Tutta gente che ama stare insieme nel segno di una comune passione, divertendosi e non disdegnando mai un bel piatto di pasta e un buon bicchiere di vino. Sabato scorso i soci si sono radunati al ristorante Scuriatti di Taccoli per aprire il nuovo anno, ricco di iniziative e appuntamenti importanti. “Il nostro obiettivo – hanno detto i responsabili del club – è quello di crescere per portare gente nuova a San Severino e per portare brava gente di San Severino in giro per il mondo, rigorosamente in sella a una moto. Questo anno abbiamo una collaborazione con marchi prestigiosi come Acerbis, Motul, Airoh, Ctek…”. Dunque, un gruppo consolidato pronto a riproporre anche la goliardica manifestazione della Coppa 100 Dollari.

Ecco, in sintesi, il calendario degli eventi 2020.

I motori si accendono ad aprile: domenica 5 ci sarà la prima tappa della Coppa 100 Dollari, mentre domenica 19 sarà la volta di “Giorgione moto e cucina”. A maggio invece è in programma il “Balkan Tour on/off” (dall’1 al 6 del mese), mentre sabato 27 giugno verrà organizzata la seconda tappa della Coppa 100 Dollari. A luglio, quindi, tornerà il raduno “2 ruote 1 tramonto” (sabato 18). Dopo la pausa agostana si ripartirà a settembre (domenica 13) con il Memorial Alessio, Luca e Cristina e, successivamente, si chiuderà la stagione con la terza e ultima prova della Coppa 100 Dollari (domenica 11 ottobre) e con il classico appuntamento “sociale” (domenica 25 ottobre).