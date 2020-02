Piazza del Popolo pronta ad accogliere il Carnevale 2020

Piazza del Popolo si prepara a ospitare il Carnevale. Domenica 23 febbraio, dalle ore 14, sono previste sfilata e premiazione di mascherine e gruppi, nonché tanta musica, per un grande appuntamento promosso dalla Pro loco e patrocinato dal Comune. La partecipazione è libera.

Sempre in piazza, nella mattinata del “giovedì grasso” (20 febbraio, ore 10.30), i bambini delle scuole dell’Infanzia – accompagnati dalle loro insegnanti – festeggeranno il Carnevale nell’ambito del progetto “Tradizionalmente e mondialmente in festa”. Sono coinvolti i plessi “Cesolo”, “Luzio”, Virgilio” e “Gentili”.