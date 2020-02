Orlandani: “Grazie a Capaldi, collaboratore onesto e leale”

“Con queste poche parole vorrei ringraziare personalmente l’ormai ex comandante Sinobaldo Capaldi…”. Inizia così una lettera aperta dell’assessore comunale Jacopo Orlandani che, all’indomani del pensionamento di Capaldi, intende salutare pubblicamente l’ufficiale – in congedo dall’inizio di febbraio – attraverso “Il Settempedano”.

“Lo faccio qui, in questa testata che si chiama Il Settempedano – scrive Orlandani -, perché Capaldi è sempre stato molto legato a San Severino e orgoglioso della sua città, lavorando al meglio per valorizzarla a beneficio di tutti. Posso solo dire che questi 4 anni di collaborazione sono stati intensi: abbiamo gestito una delle più grandi emergenze che hanno colpito la nostra città e Sinobaldo Capaldi è stato un collaboratore sempre onesto e leale, sempre al fianco dell’Amministrazione. Delle volte ci intendevamo al volo, mi ha dato molti consigli e fatto crescere molto! Abbiamo provveduto a un radicale potenziamento e rinnovo di mezzi e attrezzature in dotazione agli agenti e abbiamo gestito tutte le iniziative svoltesi in città, raccogliendo elogi dai vari organizzatori. Siamo stati sempre in sintonia sulla gestione del settore e su come vediamo la Polizia municipale: operativa e il più possibile per strada, al fianco dei cittadini. Tutto ciò è stato possibile grazie all’intero Corpo che, con il suo personale, forma una squadra davvero ottima”.