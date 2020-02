Doppietta di Bernabei, il Serralta stende la Nova Camers

Vittoria! Finalmente il Serralta può gridare la propria soddisfazione per i tre punti colti che permettono di vivere una serata felice dopo l’ennesima grande prestazione, questa volta supportata anche dal successo. Nelle ultime uscite era mancato soltanto il massimo risultato, stavolta il quadro è completo e ogni sforzo è stato ripagato con questo ineccepibile 2-1 contro la Nova Camers. Protagonista principale Bernabei, autore della doppietta decisiva, ma tutti hanno giocato al meglio con il reparto arretrato sugli scudi visto l’ottima prova di tutti i difensori. Si confida, ora, che i gialloblù possano proseguire la marcia e l’occasione che viene data dal prossimo turno sembra propizia sul campo del fanalino di coda Union Calcio.

La cronaca

Impegno casalingo per un Serralta deciso a rompere il digiuno da vittoria e l’avversario può portare all’obiettivo, anche perché la Nova Camers appare alla portata e non sembra vivere un momento positivo. Al contrario dei gialloblù ai quali manca solo un piccolo passo per cogliere l’impresa visto che la prestazione e il bel gioco non sono mai mancate. L’avvio di gara vede un Serralta pimpante e deciso. Prenga pesca Cappellacci che calcia subito trovando la risposta in angolo di Fraticelli. Dalla bandierina arriva un buon pallone per Cruciani che batte al volo mettendo fuori. Al 23’ giunge il meritato vantaggio dei locali. Prenga passa a Bernabei che dal vertice destro dell’area dribbla un primo difensore, converge verso il centro, dribbla un secondo avversario e poi di sinistro trova l’angolino lontano. Prodezza del rientrante attaccante e 1-0. Poco dopo una disattenzione di Cruciani consente ai camerti di andare al tiro, ma Palazzetti è reattivo e devia in angolo. Dall’altra parte del campo Saperdi salta di testa chiamando Fraticelli alla ribattuta con palla che ritorna allo stesso Saperdi che calcia subito con il portiere pronto a mettere in angolo. Al minuto 29 la Nova Camers impatta. Punizione dal limite eseguita da Valzano. Il tiro appare alla portata di Palazzetti che, invece, ha una esitazione fatale che lo vede farsi sfuggire la sfera che finisce in porta. 1-1. Al 42’ bella iniziativa sulla sinistra tra Saperdi e Rapaccioni con quest’ultimo che da posizione defilata opta per il tiro (c’era il passaggio in mezzo per un compagno) con Fraticelli attento a coprire il proprio palo. L’avvio di ripresa è di marca ospite. La difesa gialloblù, però, è sempre concentrata e non corre alcun rischio. C’è equilibrio fino al 25’ quando il Serralta torna a fare il match. Prenga affonda sulla destra e dal fondo serve Cappellacci che calcia di prima intenzione trovando la risposta del portiere. Il gol è nell’aria e arriva puntuale al 29’. Bernabei lancia Prenga posizionato a destra. Difensore saltato e verticalizzazione per Cappellacci (uno dei migliori) che con il piatto destro cerca di piazzare la sfera verso il palo più lontano. Fraticelli si allunga ma non trattiene con pallone spinto in porta da Bernabei. Doppietta per lui e nuovo vantaggio (2-1) per il Serralta. Valzano ci riprova su calcio piazzato, ma Palazzetti questa volta è pronto e sicuro. Nel recupero, dove entra Baruni Qazim nell’inedito ruolo di esterno alto, lui che è portiere di ruolo, i gialloblù agiscono di rimessa e sono molto pericolosi. Sono due le ripartenze identiche e sempre due contro uno. Nella prima la chance svanisce per l’imprecisione nell’ultimo passaggio; nella seconda Simonetti calcia subito mettendo largo di poco. Finisce qua con i tre punti che vanno meritatamente ad un Serralta per l’occasione non solo convincente e bello ma anche vincente.

Formazione: Palazzetti, Magarelli, Bonifazi, Piantoni, Cruciani, Saperdi, Prenga(Rocci), Simonetti, Cappellacci(Baruni Qazim), Rapaccioni, Bernabei(Giuliani). A disp. Baruni Roland, Sene. All. Francescangeli

Roberto Pellegrino