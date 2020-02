Agli “Italiani” di lifesaving staffetta maschile sfiora il podio

Hanno centrato un ottimo quinto posto alla loro prima partecipazione al tricolore di specialità. Gli staffettisti del Blugallery nuoto di salvamento, disciplina di recente costituzione, hanno sfiorato il colpaccio per questione di centesimi al Campionato italiano invernale di categoria di Lifesaving, mentre le ragazze hanno chiuso in una buona 12^ piazza. Per tutti, squadra maschile e femminile, allo stadio del nuoto di Riccione si è trattato della prima esperienza ad un campionato italiano di Lifesaving, per cui al tirar delle somme i due tecnici del Blugallery Team, Matteo Colli e Michele Bastari, si sono detti «molto soddisfatti per aver visto i ragazzi lottare senza timori reverenziali in una manifestazione di così grande prestigio, sotto gli occhi, tra gli altri, del presidente del team natatorio settempedano, Gian Luca Pecchia». In vista del prossimo appuntamento agonistico di Lifesaving, il meeting di Lignano, dal 24 al 26 aprile, ricordiamo i protagonisti del tricolore indoor di Riccione: Esordienti A femmine: Giulia Forconi, Stella Ilari, Vanessa Leonori e Hailie Medei. Esordienti A maschi: Riccardo Balloriani, Giacomo Cantarini, Mishel Dhamo e Tommaso Forconi.

Luca Muscolini