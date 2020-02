Scacchi: duecento baby giocatori si sfidano al “Ciarapica”

Duecento baby giocatori e più di sessanta squadre iscritte: la sfida provinciale del Campionato scolastico regionale Trofeo Scacchi Scuola della Federazione scacchistica italiana, riservato agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie, si presenta anche nei numeri come una sfida da record. L’appuntamento sarà ospitato lunedì 17 febbraio al palasport comunale “Albino Ciarapica” di San Severino. A promuoverlo, con il patrocinio del Comune, sono l’associazione sportiva dilettantistica “La Torre degli Smeducci” e l’Ufficio scolastico regionale che ha invitato alla partecipazione tutte le scuole del Maceratese. Ciascuna istituzione scolastica iscritta sarà rappresentata da una o due squadre per plesso, formate da quattro studenti e due eventuali riserve, per ciascuno dei tornei maschile, misto e femminile.

La manifestazione avrà inizio con le iscrizioni, poi dalle ore 9 avrà inizio il torneo.

Intanto l’Asd “Torre degli Smeducci” sta preparando anche un’altra manifestazione di grande richiamo: il 1° marzo verrà ospitato, infatti, il Campionato giovanile individuale under 18. La sfida, una selezione sempre a livello provinciale, sarà valida per l’accesso alla fase nazionale 2020.