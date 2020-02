Polizia locale: in pensione il comandante Sinobaldo Capaldi

Dal primo febbraio è in pensione il comandante della Polizia locale, Sinobaldo Capaldi. Al suo posto dirige il settore Marco Gatti, nominato responsabile per i prossimi 6 mesi. Poi l’Amministrazione comunale farà la scelta definitiva sul successore.

Sinobaldo Capaldi, 66enne, lascia l’incarico dopo 42 anni di servizio, 17 dei quali (dal 2003) alla guida della Polizia municipale settempedana. In precedenza era stato anche comandante nel Comune di Esanatoglia. Va in quiescenza – come si dice in gergo – dopo un’onorata e lunga carriera, culminata appunto nella gestione del Corpo di San Severino che oggi conta 8 agenti.

“In questi anni di cose ne abbiamo fatte – ci racconta Sinobaldo -, credo di lasciare un settore in salute e auspico che possa fare sempre un passo in avanti. Col tempo ci siamo modernizzati, abbiamo cambiato i mezzi, gli strumenti tecnici e i programmi informatici per svolgere al meglio il nostro lavoro. Con l’assessore Orlandani si è dato impulso alla videosorveglianza e anche questo è stato importante. Inoltre, abbiamo dato un grosso contributo alle Manutenzioni e un forte sostegno a tutte le manifestazioni locali. Rimane da sciogliere il nodo dell’organico sottodimensionato, aspetto fondamentale, non trascurabile. Ben vengano, infatti, tutti i sussidi possibili, però la gente vuol vedere la “divisa” in strada, il vigile presente sul posto laddove occorre. Con le persone bisogna parlarci, instaurare un rapporto diretto, di fiducia, di collaborazione. Serve quindi il personale numericamente adeguato. Anche perché, a volte, certi strumenti, se mal gestiti, finiscono per allontanare – invece che avvicinare – la popolazione.

Cosa farò adesso? Il nonno… Ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che in questi anni sono stati al mio fianco e hanno collaborato con la Polizia locale a supporto della città e dei settempedani”.