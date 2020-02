Calcetto: a Montecarotto arriva la quarta vittoria di fila

E’ poker per il Serralta che ottiene la quarta vittoria di fila andando a violare il campo del Montecarotto. Tre punti fondamentali che consentono ai gialloblù di accorciare ancor di più la classifica in zona playout e di arrivare a un passo dalla salvezza diretta, distante ora una sola lunghezza. Il successo è giunto grazie a un ottimo primo tempo del Serralta che è partito con autorità e sicurezza, convinto della propria forza e di una tenuta mentale che in questo periodo, grazie anche ai tanti risultati positivi, sembra perfetta e quella necessaria per grandi prestazioni. La ripresa, poi, è servita per gestire il triplice vantaggio e per controllare i tentativi degli avversari che, però, non hanno creato troppi problemi e alla fine si è potuta festeggiare un’altra bella serata. Nel prossimo turno (venerdì 21, ore 22), da giocare in casa, è previsto l’attesissimo derby contro il Borgorosso Tolentino, rivale della scorsa stagione e posizionato nella metà della graduatoria (punti 25 contro i 21 dei settempedani). Match in cui saranno in palio altri punti pesanti

La cronaca

Altra sfida diretta per la corsa salvezza per il Serralta che va a far visita al Montecarotto che sopravanza i gialloblù di 4 punti. Urge sfruttare il momento d’oro per la squadra di Sileoni che va in campo con il vento in poppa grazie alle tre vittorie consecutive. L’avvio di partita è tutto del Serralta che mostra l’approccio migliore e dimostra di voler imporre la propria forza. Un bel tiro da fuori di Pellegrini e una azione personale di Liuti chiamano Bartolucci a due interventi importanti nei primi quattro minuti. Al 7’ ecco il vantaggio gialloblù. Nardi riceve palla spalle alla porta, si gira e fulmina il portiere avversario. Gara in discesa che lo diventa ancor di più quando Salvi raddoppia con un gran tiro al volo su corner di Bonci. Lo stesso Salvi sciupa un grossa occasione dopo una palla persa dal portiere mancando la porta rimasta vuota con un lob da metà campo. Nel finale del tempo il Serralta potrebbe fare tris: ripartenza in superiorità numerica e bel duetto Salvi/Pellegrini con il primo che arriva con un attimo di ritardo sul passaggio del compagno. Primo tempo chiaramente tinto di gialloblù a parte un paio di tentativi del Montecarotto sventati da Vignati. La ripresa si apre con un’occasione fallita da Perticaroli dalla quale parte il ribaltamento di fronte del Serralta che vede Pellegrini esibirsi in una meravigliosa giocata con “sombrero” ai danni di un avversario e gran botta che si stampa sulla traversa. Il 3-0 è di poco rimandato. Pellegrini serve perfettamente Nardi che non sbaglia infilando un preciso diagonale. A questo punto tocca ai locali fare la partita, ma il Serralta, oltre a difendersi benissimo, è micidiale quando riparte come quando Salvi va a colpire il palo e poi Bonci impegna Bartolucci alla respinta che Dialuce mette sul fondo. Il Montecarotto ci prova soprattutto dalla distanza. Mazzarini sfiora l’incrocio, Perticaroli chiama all’intervento volante Vignati, Mazzarini e Carbini vengono stoppati da una grande doppia parata di Vignati. I padroni di casa accorciano le distanze con Bacci che vince un rimpallo e da pochi passi mette dentro. Il Montecarotto negli ultimi minuti ci prova con il portiere di movimento. La scelta tattica non produce molto, a parte un tiro ravvicinato di Mazzarini con Vignati pronto a dire di no. Il Serralta in questo frangente è attentissimo e bravo a tenere botta fino al fischio finale che sancisce una meritata e convincente vittoria dei ragazzi settempedani.

Formazione: Vignati, Liuti, Cicconi, Pellegrini, Dialuce, Paciaroni, Salvi, Bonci, Schiavoni, Nardi, Migliozzi. All. Sileoni

Roberto Pellegrino