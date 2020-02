Pellegrino presenta in Pinacoteca libro su Cecco d’Ascoli

Week end ricco di appuntamenti per i Teatri di Sanseverino che si preparano a inaugurare la non stop di sabato 15 febbraio, in particolare, con un doppio evento di assoluto richiamo. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, a Palazzo Manuzzini, sede della pinacoteca civica “Tacchi Venturi”, viene ospitata (ingresso gratuito) nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore” la presentazione dei volumi di Alberto Pellegrino “La vita avventurosa di Cecco d’Ascoli”, per Andrea Livi Editore, e di Fabio Macedoni “Luci e colori della mia terra” sempre a cura di Andrea Livi Editore.

Sabato 15 febbraio, poi, a partire dalle ore 21, il Feronia ospita (ingresso gratuito) il “Concerto di San Valentino” con il Coro Tourdion Ensemble del Corpo Filarmonico Francesco Adriani Città di San Severino Marche e il Coro della Bura di Tolentino. La serata sarà diretta dal maestro Simone Montecchia.

Infine, domenica 16 febbraio, alle ore 17, la Sala Italia ospita, per la rassegna “Altre culture”, la presentazione del viaggio per immagini dedicato alla “Cina, sulla Via della Seta” a cura di Maria Stefania Domizi.