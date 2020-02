Tutti a cena per l’amarcord dell’atletica settempedana

Si sono ritrovati con le stesse motivazioni con cui si avvicinavano alla linea di partenza. Solo che stavolta davanti a loro non c’erano le chilometriche fatiche podistiche, ma un appetitoso piatto di tagliatelle. Gli atleti dell’allora Gruppo podistico Avis-Aido San Severino, fino all’attuale Polisportiva Serralta, si sono dati appuntamento al Ristorante La Pineta di Serripola di San Severino per una cena amarcord a cui quasi tutti hanno preso parte volentieri per ricordare aneddoti, fatiche, record infranti, avversari battuti, trasferte suggestive, ma anche per lamentare gli acciacchi attuali, che impediscono di furoreggiare come allora ma che non riescono a fermarli, così come la scure del tempo che incide, ma non recide la loro viscerale passione per la regina degli sport, l’atletica. Assente “giustificata” per un impegno istituzionale Rosa Piermattei, ora sindaco di San Severino, in gioventù atleta dai buoni risultati, i convitati hanno ricordato il periodo d’oro sui 5.000 e 10.000 metri del campione regionale degli anni ’80 Franco Giorgi, le numerose vittorie su strada di Sergio Bianchi, i successi su ogni superficie del pimpante Alberto Capradossi, per continuare con gli atleti di seconda generazione di oggi, che perpetuano la tradizione settempedana per il mezzofondo, a cui si è aggiunta la punta di diamante Marco Campetti, settempedano d’adozione, che difende attualmente i colori del Cus Camerino. Serata da riproporre, magari con la partecipazione del sindaco.

Lu.Mus.