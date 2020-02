Trent’anni fa nasceva la Polisportiva Serralta: inizia la festa

Nove febbraio 1990. Un venerdì sera. Un gruppo di amici residenti a Serralta si ritrovano in una abitazione (casa di Ugo poi divenuta sede ufficiale) per realizzare ciò che avevano a cuore: istituire una società sportiva tutta loro. L’idea si concretizzò. Nacque la Polisportiva Serralta e con essa la squadra di calcio. Sono passati trenta anni. Il nove febbraio 2020 è stata la coincidenza perfetta, perché essendo domenica è stato possibile ritrovarsi e così quasi tutti quei ragazzi (erano in diciotto)hanno celebrato e ricordato quel giorno con una piacevole rimpatriata (presso il ristorante “La Collina dei Ciliegi”, pranzo allargato anche ai familiari con una bella tavolata di una quarantina di persone). Quest’anno ricorre, dunque, il trentennale della nascita della Polisportiva Serralta, partita come una avventura a carattere amatoriale mentre oggi è una società consolidata, cresciuta sensibilmente e diventata un punto di riferimento per lo sport settempedano con tantissimi tesserati e svariate discipline sportive. Oltre alla società dai colori giallo azzurri, la prima “impresa” fu la costruzione dell’attuale campo sportivo (poi intitolato alla memoria di Stefano Palazzesi) interamente realizzato dal quel gruppetto di amici che si trasformarono in manovali per alcune settimane creandosi un campo da gioco tutto loro. Fu questo il primo passo che contribuì alla realizzazione del “sogno” che coinvolse tutti gli abitanti della piccola frazione settempedana. Dopo trenta anni ben poco è cambiato fra quei baldi giovani. L’amicizia è sempre quella di un tempo così come l’armonia, l’unione e la passione, sentimenti che anche oggi sono rimasti intatti e non sono stati scalfiti dal tempo che è passato. Marco Crescenzi è da anni al timone della Polisportiva e durante la giornata ha preso la parola per i saluti di rito per poi leggere il testo originale dello statuto del 1990 (composizione del direttivo e assegnazione delle cariche). Sono stati chiamati per un intervento tutti i soci fondatori i quali hanno raccontato episodi e aneddoti, alcuni dei quali molto divertenti. Non sono mancati momenti di pura emozione. Ad ognuno di loro sono stati donati una pergamena con sopra il proprio nome e una maglia celebrativa. Ha fatto da cerimoniere per la consegna dei gadget Sauro Orazi, primo e storico Presidente del Serralta. L’iniziativa è stata quella che ha dato il via alle celebrazioni del trentennale della Polisportiva. Ne seguiranno altre che sono già in cantiere e che si svolgeranno nei prossimi mesi.

Roberto Pellegrino