Pattinaggio: Angeletti vince il bronzo agli Italiani indoor

La Rotellistica di San Severino torna dal Campionato italiano indoor di pattinaggio con una bella prestazione di squadra e una medaglia di bronzo a livello individuale. L’appuntamento era valido anche per il “Trofeo Skate Italia” riservato alla categoria dei “ragazzi 12”. In Abruzzo erano in gara circa 700 atleti in rappresentanza di 85 società partecipanti. Si pattinava su una pista sopraelevata a pendenza costante, completamente diversa dall’abituale luogo di allenamento degli specialisti settempedani.

Cinque erano i portacolori della Rotellistica, guidati dal forte Andrea Angeletti e dall’allenatore Francesco Crognaletti. Due di loro erano alla prima esperienza nel campionato italiano: Jacopo Crognaletti e Alessandro Brunacci.

Ogni atleta ha disputato due prove, più una gara americana a livello di squadra. In questo caso il team formato da Andrea Angeletti, Daniele Di Dio ed Edoardo Marinelli ha vinto la propria semifinale e solo per un soffio ha mancato il risultato eclatante.

In ogni caso il podio è arrivato con Andrea Angeletti che è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo nei 1000 metri a punti. E così, grazie ai buoni risultati di tutti gli atleti partecipanti, la società di San Severino ha saputo mantenersi fra le prime a livello nazionale.