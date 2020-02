Serralta torna da Colbuccaro con un punto e tanti rimpianti

Il Serralta torna dalla difficile trasferta di Colbuccaro con un buon punto, ma quanti rimpianti. Sembra ormai una costante vedere la squadra gialloblù recriminare sulle tantissime occasioni create e non finalizzate grazie all’ottimo gioco sviluppato e questo è un ostacolo che ha tolto punti alla classifica. Mai come questa volta, però, il Serralta avrebbe meritato il successo, perché sono state davvero moltissime le occasioni da rete avute, alcune delle quali clamorose, non sfruttate e che potevano portare ad un risultato positivo e anche di larghe dimensioni. Manovra rapida, palla a terra, scambi veloci, personalità, organizzazione, tutte cose che il Serralta ha mostrato per quasi tutti i 90’ anche su un campo stretto e di piccole dimensioni. Alla fine, invece, è arrivato un solo gol, su rigore, e non è bastato per portare a casa la vittoria che è svanita in pieno recupero. Rimane la bellissima prova di squadra nella quale sono stati protagonisti Simonetti, Saperdi e capitan Bonifazi.

Prossimo turno in casa contro la Nova Camers (venerdì 14, ore 21).

La cronaca

Sfida da zona bassa della graduatoria fra Colbuccaro e Serralta. Le due squadre hanno come obiettivo quello di tornare alla vittoria. La novità in casa Serralta è la presenza fra i pali di Palazzetti, appena arrivato e all’esordio. Proprio il neo portiere si mette in mostra con due parate in rapida successione nella stessa azione. Dopo il buon inizio dei locali, i gialloblù prendono fiducia e campo. Fino all’intervallo sarà una sorta di monologo ospite con tantissimee occasioni. Moretti per due volte avrebbe lo spazio per battere a rete, ma perde l’attimo propizio. Simonetti riesce a girare un cross di Rapaccioni ma trova il corpo di un difensore. Il Serralta insiste collezionando molti angoli che però non portano frutti. Saperdi ha una buona opportunità su calcio piazzato, ma il suo destro è troppo centrale. Anche nel secondo tempo la partenza del Colbuccaro è decisa e vede una conclusione di poco alta. Il Serralta ci mette poco a prendere possesso della manovra e ricomincia a macinare gioco. Fioccano le occasioni. Cappellacci per due volte così come Moretti. Entrambi sprecano la possibilità del vantaggio. Gol gialloblù che arriva a dieci minuti dal termine. Un lancio lungo raggiunge Cappellacci che in area viene steso da un difensore. Rigore ineccepibile che Saperdi trasforma. Il neo entrato Prenga potrebbe raddoppiare ma spara alto, poi è anche Sene ad avere una buona chance ma arriva in leggero ritardo sul pallone messo in mezzo da Giuliani. Clamorose le due occasioni avute dal Serralta in contropiede: Sene calcia male davanti alla porta, poi lo stesso attaccante è impreciso nel passaggio verso un compagno dopo una ripartenza tre contro uno. I tanti errori sotto porta sono fatali al Serralta che in pieno recupero subisce il pareggio. Angolo per il Colbuccaro con pallone lungo che cade sul secondo palo dove Rocco di testa mette dentro. C’è il tempo per gli ospiti di tornare avanti e Pietrani ha l’ennesima palla gol del match per il Serralta, ma il tiro del neo entrato è smorzato da un difensore con la palla che arriva fra le braccia del portiere. Finisce così 1-1 e il risultato per il Serralta sa tanto di grossa occasione persa per tornare a festeggiare una vittoria.

Formazione: Palazzetti, Magarelli(Ventura), Baruni, Piantoni, Cruciani, Saperdi, Bonifazi, Simonetti(Pietrani), Cappellacci(Sene), Rapaccioni(Giuliani), Moretti(Prenga). A disp. Lovaglio, Baruni Qazim. All. Francescangeli

Roberto Pellegrino