Lutto, Germana Sparvoli: il ringraziamento dei figli al reparto di Medicina

Venerdì scorso è venuta a mancare all’affetto dei propri cari la signora Germana Sparvoli. Aveva 77 anni. Al suo funerale si sono strette attorno ai familiari tante persone che la conoscevano e le volevano bene.

Moglie di Mario Gazzellini, prematuramente scomparso ormai da molti anni, Germana lascia innanzi tutto i figli Tiziana e Maurizio, entrambi molto conosciuti in città. E proprio da loro giunge il desiderio di ringraziare pubblicamente l’operato del reparto di Medicina dell’ospedale di San Severino, diretto dal dottor Giovanni Pierandrei.

Lì la loro mamma ha trascorso gli ultimi giorni di vita, dopo essere stata ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche. “Sono stati davvero impagabili, come vent’anni fa lo furono con nostro padre – dicono Tiziana e Maurizio -, a conferma della grande professionalità e della straordinaria umanità che continua a contraddistinguere il reparto, dalle operatrici sociosanitarie al personale infermieristico, fino a tutti i medici in servizio nella struttura. A ciascuno di loro esprimiamo profonda gratitudine nel ricordo di nostra madre”.

Le offerte raccolte durante le esequie – il rito funebre è stato celebrato nella chiesa di San Domenico – sono state devolute dalla famiglia proprio alla “Medicina” di San Severino per l’acquisto di ciò che può servire al reparto stesso.