Dopo 10 vittorie la Rhutten si arrende alla capolista “Abm”

Una Rhütten incerottata, con il play Giuliani, Massaccesi e capitan Cruciani schierati senza aver potuto allenarsi in settimana per acciacchi assortiti, si arrende alla fortissima capolista Abm Macerata dopo aver combattuto ad armi pari per 35’ di gara. Dopo dieci vittorie consecutive i biancorossi di coach Alberto Sparapassi devono issare bandiera bianca. Il primo quarto è equilibrato (15-19 al 10’) nonostante i padroni di casa debbano tirar fuori dalla mischia Magrini, gravato da due falli, e Giuliani che non riesce a proseguire per problemi alla caviglia. Nel secondo periodo i biancorossi del presidente Ortenzi riescono a rosicchiare due punti grazie alle buone percentuali dalla lunga distanza. Sono ben 4 le “bombe” dei sanseverinati nel periodo, a cui risponde a fil di sirena il play ospite Severini, addirittura da centrocampo, fissando il punteggio sul 37-39. Le cose non cambiano dopo il riposo lungo: ai canestri di Tortolini, Magrini e Fucili rispondono prontamente Antonante e Soricetti e dopo trenta minuti il divario è sempre di due punti: 55-57. La svolta della gara avviene nei primi minuti dell’ultimo periodo, quando per tre volte gli ospiti riescono a realizzare nonostante il fallo dei difensori locali: l’attacco Rhütten è meno lucido e quindi i ragazzi di Palmioli riescono a raggiungere un vantaggio in doppia cifra che mantengono fino alla fine. Buona la direzione della coppia arbitrale.

«Nota estremamente positiva – rileva il diesse Rhütten, Guido Grillo – i tantissimi tifosi presenti al palasport, compresi i Boys della Settempeda giunti a sostenere a gran voce gli amici concittadini del basket. Non si vedevano tante persone al palas Ciarapica dai tempi della vittoria del campionato di serie D. La società ringrazia tutti gli intervenuti e fa i complimenti a coach Sparapassi ed ai suoi ragazzi che hanno dimostrato, ancora una volta, che possono lottare anche contro formazioni di caratura tecnica superiore. Dopo la pausa, che servirà per ricaricare le pile e recuperare gli infortunati, ci attende la difficilissima trasferta a Pedaso, la seconda in classifica, reduce da 10 vittorie consecutive».

L’ultima sconfitta dei rivieraschi risale all’andata, guarda caso ad opera della Rhütten che… tenterà di ripetersi.

RHÜTTEN-BASKET MACERATESE 74-86

RHÜTTEN: Giuliani, Tortolini 25, Buttafuoco n.e., Severini 5, Massaccesi 5, Potenza 4, Grillo, Ortenzi, Fucili 11, Cruciani 11, Callea, Magrini 13.

All. Sparapassi

BASKET MACERATESE: Santinelli 2, Nardi 19, Zamponi 3, Soricetti 10, Tomassini 2, Bartoli 19, Antonante 15, Core, Severini 16, Illuminati n.e., Centioni, Naspi. All. Palmioli

NOTE: parziali 15-19, 37-39 (22-20), 55-57 (18-18), 74-86 (19-29); usciti per 5 falli Severini e Massaccesi (Rhütten)

ARBITRI: Pazzaglini e Mengucci

Luca Muscolini