“Tacchi Venturi”: 400 ragazzi al cinema per Jojo Rabbit

Si sono concluse con la visione del film Jojo Rabbit le attività previste per il Giorno della Memoria presso l’Istituto Comprensivo cittadino.

Il 7 febbraio gli alunni delle quinte classi della Primaria e quelli delle prime, seconde e terze classi della Secondaria di primo grado si sono recati al rinnovato cinema San Paolo che, come da tradizione, ha coadiuvato la scuola nel proporre questo film, appena uscito nelle sale, di interesse culturale e didattico, legato alle tematiche dell’antisemitismo, dell’amicizia, del rispetto della diversità, della prevenzione al bullismo, della famiglia.

I ragazzi si sono mostrati attenti e partecipi, i commenti a caldo ne sono stati la prova, eccone alcuni esempi:

“Mi hanno colpita due scene del film, quella in cui i giovani soldati partivano per la guerra, tutti felici e baldanzosi, e poi quella in cui tornavano, tristi e malridotti. Mi ha fatto riflettere su cosa significa davvero la parola guerra”.

“Jojo si presenta come un fanatico nazista, quindi non dovrebbe piacerci come personaggio, eppure simpatizziamo subito con lui, perché in fondo già dalle prime scene si capisce che è un bambino buono”.

Come hanno rilevato gli alunni un film spiritoso, che propone una comicità impensabile in quel contesto di persecuzione, paura, odio per l’ebreo, e nel contempo delicato, dove persino la scena più triste è affrontata con estrema sensibilità: saranno un paio di scarpe ad indicare la tragedia. Alcuni momenti un po’ paradossali vengono mitigati dalla ricchezza di caratteristici personaggi, mai comprimari, sempre necessari.

Un film che fa scoprire che l’uomo è migliore degli stereotipi imposti, che anche in una società omologata c’era chi non si era fatto fuorviare dalla propaganda, non tutti i tedeschi erano nazisti.

