Boccette: Paniccià vince il 2° “Memorial Cesare Petrocchi”

Al termine di una finale decisa dall’inezia di 2 punti (100 contro 98) Lorenzo Paniccià dell’Iron Bar si è aggiudicato la 2^ edizione del Memorial Cesare Petrocchi di boccette che si è disputata al Blue Moon Cafè di San Severino. Paniccià ha avuto ragione nello scontro decisivo del settempedano Stefano Palazzesi. Nella serata finale si sono affrontati tutti i 16 migliori giocatori del torneo, con Paniccià che ha svettato nella parte bassa del tabellone per poi aver ragione senza eccessive difficoltà (100-33) di Simone Alocchi in semifinale. Dal canto suo, Palazzesi ha regolato in semifinale lo jesino Fiorenzo Brocani per 100-57, prima di cedere nel match decisivo a Paniccià sul filo di lana. La lunga kermesse di nove giorni che ha visto partecipare al Blue Moon oltre cento specialisti delle boccette si è così conclusa con le premiazioni di rito, a cui hanno presenziato la consorte dell’imprenditore scomparso, Ledi, e i figli Andrea e Carla, i quali hanno offerto i trofei per i vincitori. La manifestazione ha avuto il fine di ricordare l’imprenditore settempedano Cesare Petrocchi, titolare della «Petrocchi Lamiere srl» ed appassionato di volley e boccette, che venne strappato prematuramente all’affetto dei propri cari da un improvviso malore all’età di 65 anni.

Lu.Mus.